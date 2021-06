Nina Noel (32) gibt ein erstes Babyupdate! Vor rund einer Woche war der Alltag der einstigen Köln 50667-Darstellerin und ihres Partners erneut komplett auf den Kopf gestellt worden: Ihr zweites Kind – ein kleiner Sohn – hat am 6. Juni das Licht der Welt erblickt. Daraufhin war es auf dem Social-Media-Profil der Influencerin zunächst ruhig geworden – bis jetzt: Nina teilte nun ein schonungslos ehrliches Foto aus ihrem Alltag als Mama im Netz!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die frischgebackene zweifache Mutter jetzt ein Foto, auf dem sie gemeinsam mit ihrem Baby im "Partnerlook" posiert. "Wir genießen gerade die Kuschelzeit im Wochenbett – beide in Windeln", brachte sie ihre Follower auf den aktuellen Stand. Nach der Entbindung tragen Mütter häufig Windeln, weil es während des Wochenbetts zu Nachblutungen kommen kann. Auf dem Bild wird außerdem deutlich, wie happy die Schauspielerin im Moment ist: Die 32-Jährige küsst ganz liebevoll den Kopf des Kleinen und sieht dabei überglücklich aus.

Damit nicht genug: Zusätzlich zu der Momentaufnahme gab Noel weitere Einblicke in ihrer Story. "Uns geht's gut... Wir sind hier gerade in unserer eigenen kleinen Bubble!", berichtete sie. Klingt also ganz danach, als müssten sich die Fans bis zum nächsten Posting noch etwas gedulden...

Instagram / ninanoel Nina Noel mit ihrem Partner und ihrem Baby

Instagram / ninanoel Nina Noel, Schauspielerin

Instagram / ninanoel "Köln 50667"-Star Nina Noel

