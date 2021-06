Endlich ist es so weit! Nina Noel (32) ließ ihre Fans in den vergangenen Tagen intensiv an den Vorbereitungen zu ihrer Entbindung teilhaben. Aus ihrem Bett eines Hamburger Krankenhauses teilte sie intime Bilder und nahm ihre Follower mit auf diese ganz persönliche Reise. Seit gestern hatte die Fangemeinde jedoch nichts mehr von dem Köln 50667-Star gehört. Doch jetzt hat das Warten ein Ende: Am Sonntag brachte Nina einen Sohn zur Welt!

Die freudige Nachricht verkündete die Schauspielerin auf Instagram: "Willkommen Babyboo! Unser Baby hat gestern das Licht der Welt erblickt. Uns geht es super, wir sind nur etwas erschöpft." Der Nachwuchs bringe stolze 3.925 Gramm auf die Waage und sei 52 Zentimeter groß, verriet Nina weiter. Den Namen des Kleinen behielt sie allerdings erst einmal für sich.

Die Schauspielerin machte in den vergangenen Tagen eine wahre Achterbahn der Gefühle durch. Als wäre die Geburt eines Kindes nicht schon nervenaufreibend genug, musste Nina diese Strapazen auch noch ganz alleine durchstehen. Ihr Freund Tony musste den gemeinsamen Sohn Lyano seiner Großmutter übergeben und konnte deshalb zunächst nicht im Kreißsaal anwesend sein. "Es ist wirklich genau der absolute Horror eingetroffen", lautete das Fazit der zu diesem Zeitpunkt noch Hochschwangeren.

