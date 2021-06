Endlich gibt es Neuigkeiten zu Christian Eriksen. Der dänische Fußballer hatte am gestrigen Freitag nicht nur seine Fans in große Sorge versetzt: Beim Länderspiel Dänemark gegen Finnland, das im Zuge der Europameisterschaft stattgefunden hatte, war der Sportler überraschend zusammengebrochen. Nachdem er noch auf dem Feld von Ärzten reanimiert werden musste, soll er kurz darauf im Krankenhaus wieder in einem stabilen Zustand gewesen sein. Nun gibt die dänische Nationalmannschaft ein Gesundheitsupdate zu Eriksen ab.

"Heute Morgen haben wir mit Christian Eriksen gesprochen und er grüßt seine Mitspieler", beginnt das Statement auf dem offiziellen Instagram-Account der Mannschaft. "Sein Zustand ist stabil und er wird zur weiteren Untersuchung im Krankenhaus bleiben", heißt es weiter. Seine Teamkollegen und das Mannschaftspersonal hatten unterdessen Krisenhilfe erhalten und würden sich nach dem Vorfall auch weiterhin gegenseitig unterstützen.

"Wir möchten uns bei allen für die herzlichen Grüße an Christian Eriksen bedanken", erklären die Zuständigen. Nicht nur von Fans seien Genesungswünsche geschickt worden, auch die dänischen und die britischen Royals hätten sich beim dänischen Verband gemeldet. Die Grüße seien umgehend an Eriksen und seine Familie weitergeleitet worden.

Getty Images Jere Uronen und Christian Eriksen beim EM-Spiel Dänemark gegen Finnland

