Die Fußballwelt ist in Gedanken immer bei Christian Eriksen! Der dänische Nationalspieler hatte am Samstag für einen Schock gesorgt: Während des EM-Spiels gegen Finnland war der Mittelfeld-Star zusammengebrochen, musste reanimiert und anschließend ins Krankenhaus gebracht werden. Zahlreiche Kollegen teilten seitdem Genesungswünsche für den Kicker. Auch während der weiteren Matches ist sein Name in aller Munde – das österreichische Team widmete Eriksen sogar seine Siegtore.

Während des ersten Gruppenspiels der Österreicher gegen Nordmazedonien kam es am Sonntag zu den emotionalen Momenten: Nach seinem Treffer in der 18. Minute lief Stefan Lainer zum Rand – und präsentierte kurz darauf ein Trainingstrikot mit dem Satz "Eriksen, bleib stark!". Auch seine Kollegen hielten das Shirt immer wieder in die Kamera, zahlreiche Kicker und Fans widmeten dem Inter-Mailand-Star zudem Schilder oder Banner während der verschiedenen Spiele. Auch auf den Anzeigetafeln in den Stadien stand: "Beste Wünsche für Christian."

Auch Eriksens Verein meldete sich nach dem schlimmen Vorfall bereits zu Wort. Via Twitter teilte Inter Mailand ein kurzes Statement: "Auf geht's Chris, alle unsere Gedanken sind bei dir!" Der Däne steht seit 2020 bei dem italienischen Top-Club unter Vertrag und gewann dort erst im Mai die Meisterschaft der Serie A.

Getty Images Österreich-Trikot zu Ehren von Christian Eriksen bei der EM 2021

Getty Images Stefan Lainer beim EM-Spiel zwischen Österreich und Nordmazedonien

Getty Images Christian Eriksen bei einem Fußballspiel für Inter Mailand

