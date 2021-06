Kerry Katona (40) ist mittlerweile stolze Fünffach-Mutter. Aus ihrer Ehe mit Ex-Westlife-Star Brian McFadden (41) hat sie die Töchter Molly Marie und Lilly-Sue, mit Ex-Mann Nummer zwei hat sie Tochter Heidi und Sohnemann Maxwell und aus ihrer Beziehung mit George Kay (✝38) stammt Töchterchen Dylan-Jorge. Doch die Sängerin wünscht sich noch mehr Nachwuchs – und dafür hat sie einen besonderen Schritt geplant: Kerry möchte eine Leihmutter engagieren!

Das plauderte die 40-Jährige nun gegenüber dem New!-Magazin aus. "Ich führe bald ein Telefonat mit einer Leihmutterschaftsfirma, weil ich herausfinden möchte, was die nächsten Schritte sind", erklärte das ehemalige Atomic Kitten-Mitglied und fügte hinzu: "Ich werde nicht jünger und ich möchte keine Mutter in den Sechzigern sein, die ihr Kind zur Schule bringt." Bereits in den nächsten Tagen wolle sie in ihrer Planung schon weiter sein.

Und was sagt ihr Verlobter Ryan Mahoney dazu? Er scheint seine Liebste in allen Belangen zu unterstützen. Und genau das weiß Kerry auch zu schätzen, wie sie erst vor wenigen Tagen an seinem 33. Geburtstag betont hatte: "Ich liebe dich so sehr! Du bedeutest die Welt für mich und die Kinder."

Kerry Katona, Princess Tiaamii und die restliche Familie

Kerry Katona mit ihrem Verlobten Ryan Mahoney

Kerry Katona, Sängerin

