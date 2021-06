Jessica Alba (40) vereint ihre Karriere erfolgreich mit ihrem Familienleben. Sie ist nicht nur Schauspielerin und Unternehmerin, sondern kümmert sich auch liebevoll um ihre Rasselbande. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Cash Warren (42) hat sie drei Kinder: die kleine Haven (9), Sohnemann Hayes (3) und Tochter Honor (13), die das erste Kind der beiden ist. Letztere feierte kürzlich ihren dreizehnten Geburtstag. Zu diesem Anlass widmete Jessica ihrer Ältesten ein total süßes Posting!

"Mein Teenager, jetzt bist du 13", schreibt Jessica ganz stolz zu einem Schnappschuss, auf dem Honor in einem stylishen Outfit posiert, und fügt an: "Ja, du bist schon jetzt viel größer als ich, woran du mich liebend gern täglich erinnerst!" Die 1,69 Meter große Unternehmerin ist nicht nur überglücklich, dass sie die Mutter von Honor ist, sondern hebt in zahlreichen emotionalen Zeilen hervor, wie tief ihre Liebe zu ihrem Kind ist. "Wann immer ich dich anschaue, könnte ich in Freudentränen ausbrechen", gesteht die "Sin City"-Darstellerin in ihrem Text ganz gerührt.

Viele Fans von Jessica können ebenfalls kaum glauben, dass ihre Tochter mittlerweile schon derart erwachsen aussieht. "Wow, sie ist so groß geworden", schreibt beispielsweise ein Fan, während ein anderer anmerkt: "Oh mein Gott, ist sie wirklich schon ein Teenager? Sie sieht wunderschön aus!"

Instagram / jessicaalba Honor Warren, Tochter von Schauspielerin Jessica Alba

Instagram / jessicaalba Honor Warren, Tochter von Schauspielerin Jessica Alba und Cash Warren

Getty Images Jessica Alba, Unternehmerin

