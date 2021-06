Die-hard-Fans von Keeping Up With The Kardashians haben nun wirklich alles vom Kardashian-Jenner-Clan gesehen? Fast! Erst vor wenigen Tagen erschien das große Finale der beliebten Realityshow. Nach 14 Jahren und ganzen 20 Staffeln können Zuschauer den Alltag der berühmten Großfamilie erst mal nicht weiter mitverfolgen. Doch obwohl die Sendung nun vorbei ist, gibt es hier noch ein paar Backstage-Geheimnisse vom Dreh.

Die Kardashian-Jenners zeigten sich über die Jahre hinweg in wohl fast allen Lebenslagen vor der Kamera – besonders häufig natürlich in ihren immer größer werdenden Luxusvillen. Doch während sie in den ersten zwei Staffeln ihre Wohnhäuser noch von außen filmten, zeigten sie später aus Sicherheitsgründen nur noch andere Gebäude. Wie The Sun berichtete, hatte Kim Kardashian (40) anfangs oft Fans vor ihrer Tür stehen und musste sogar mehrfach die Polizei rufen. Obwohl in den 14 Staffeln der Show so einige Tränen flossen, wurden außerdem besonders emotionale Momente wie Kris Jenners (65) Reaktion auf Caitlyn Jenners (71) Transition vom Mann zur Frau auch mal rausgeschnitten, schrieb Hollywood Life.

Das Oberhaupt der Familie, Momager Kris Jenner, ließ sich übrigens vor jedem einzelnen Dreh professionell schminken. Gedreht wurde laut The New York Times oft zehn bis zwölf Stunden am Tag. Die Mitglieder der Film-Crew mussten in Kris' Haus außerdem stets Plastiküberzieher über ihren Schuhen tragen, um keinen Dreck zu hinterlassen. Noch mehr Backstage-Geheimnisse könnte der Kardashian-Jenner-Clan vermutlich bald in der Reunion ausplaudern.

Getty Images Die "Keeping Up With The Kardashians"-Stars im Dezember 2011

Getty Images Kim Kardashian und Kris Jenner

Instagram / kimkardashian Khloé Kardashian, Kendall Jenner, Kourtney und Kim Kardashian und Kylie Jenner

