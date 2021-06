Kelly Rowlands (40) Mutterherz pocht vor Stolz! Das ehemalige Destiny's Child-Mitglied ist bereits zweifache Mutter. Am 4. November 2014 brachte sie Söhnchen Titan zur Welt und am 21. Januar 2021 folgte Sohnemann Noah. Ihr ältester Spross besuchte schon eine Zeit lang den Kindergarten, bis er jetzt erfolgreich die Vorschule absolvierte. Aus diesem Anlass ließ es sich die Sängerin nicht nehmen, ihren Nachwuchs auch via Social Media zu loben, wie es sich für eine moderne Mama gehört.

"Mein Erstgeborener, stolz wäre auf jeden Fall eine Untertreibung, du hast mich dieses Jahr umgehauen, wie du dein Vorschuljahr bewältigt hast", beginnt die "Dirty Laundry"-Interpretin ihre süßen Zeilen auf Instagram. Sie würde jeden Tag aufs Neue Gott danken, dass sie so einen wundervollen Sohn bekommen hat. Außerdem kann sie es kaum glauben, wie schnell die Zeit vergeht. "Ich schätze jeden Moment mit dir, und dieser ist einer von vielen! Ich liebe dich unbeschreiblich", schreibt Kelly weiter.

Zu dem rührenden Beitrag veröffentlichte die Musikerin eine süße Bilderstrecke ihres Sohnes. Alle Aufnahmen scheinen Momente der Zeugnisvergabe zu zeigen. Mal schauen, ob der kleine Racker seine Mutter mit den richtigen Schulzeugnissen auch so glücklich machen kann.

Instagram / kellyrowland Titan Jewell Witherspoon mit seiner Lehrerin

Instagram / kellyrowland Kelly Rowland mit ihrer Familie

Instagram / kellyrowland Kelly Rowlands Sohn Titan

