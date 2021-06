Wie sieht es mit dem Liebesleben von Alicia Costa Pinhero aus? Die Beauty nahm mit Yasin Mohamed an der dritten Staffel von Temptation Island teil – doch die Beziehung der beiden hatte das Experiment nicht überstanden. In ihren Augen benahm sich ihr damaliger Partner in der Show dermaßen daneben, dass sich Alicia von Yasin trennte. Nun verriet Alicia, was sich seitdem in Sachen Liebe bei ihr getan hat.

Auf eine neue Partnerschaft hat die Brünette offenbar erst mal keine Lust, wie sie im Interview mit Promiflash erzählte. "Ich lege meinen Fokus komplett auf mich selbst und konzentriere mich auf die Girlband", betonte sie. Die Beauty ist nämlich Teil der neu gegründeten Gruppe Femme5. Obwohl Yasin nach der Show um sie kämpfte, wollte die Sängerin ihrem Ex keine zweite Chance geben.

"Es ist zu viel geschehen, um noch irgendwo anknüpfen zu können", machte sie deutlich. Auch Yasins kurze Liaison mit der Verführerin Krissi habe Alicia in ihrer Entscheidung gestärkt, den Kontakt abzubrechen. "Wir haben keinen Kontakt mehr, was auch besser ist. Jeder geht seinen Weg und ich wünsche ihm nur das Beste."

TVNOW Alicia Costa Pinhero und Yasin Mohamed beim finalen Lagerfeuer

Instagram / alicia.isa.belle "Temptation Island"-Kandidatin Alicia

Instagram / yasin__11_ Yasin Mohamed im Juni 2021

