Evanthia Benetatou (29) muss sich nicht mehr lange gedulden. Die Ex-Bachelor-Kandidatin ist in freudiger Erwartung! Die Vorbereitungen für die Ankunft ihres kleinen Sohnes laufen bereits auf Hochtouren: Gerade erst ist die Influencerin in ein neues Zuhause gezogen. Das Kinderzimmer ist vorbereitet, die Kliniktasche ist gepackt – fehlt nur noch der kleine Wurm. Wie Eva offenbart, kann die Geburt jeden Moment beginnen!

Wie die werdende Mama in ihrer Story auf Instagram verrät, ist es nicht mehr lange hin. "Es kann jede Sekunde passieren", schreibt sie zu einem Video, in dem sie sich in einer sommerlichen Tunika präsentiert. Die große Babykugel verdeckt beim Laufen beinahe die Füße der Influencerin. "Ich freue mich unendlich auf mein kleines Wunder", erzählt Eva nach einer Roomtour durch das neu eingerichtete Kinderzimmer.

Eva kann es wirklich gar nicht mehr erwarten, ihren kleinen Prinzen auf der Welt zu begrüßen. Vor wenigen Momenten postete sie erneut einen längeren Text auf der Plattform: "Die Vergangenheit bleibt hinter uns. Ich bin dankbar für jede Lektion, die ich daraus gelernt habe und [bin] umso stärker für die Zukunft geworden." Sie freue sich auf das größte Geschenk auf Erden und das größte Glück der Welt, verfasste sie.

Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou im Mai 2021 in Düsseldorf

Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou im Februar 2021

Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou im März 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de