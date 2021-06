Haben sie es etwa schon getan? Nach fünf Jahren Beziehung haben sich Gwen Stefani (51) und Blake Shelton (44) verlobt, wie das Paar im Oktober des vergangenen Jahres verkündete. Bei der Hochzeitsplanung wurden den beiden allerdings einige Steine in den Weg gelegt. Im Februar erklärte die Sängerin sogar, dass die Pläne derzeit auf Eis liegen. Oder etwa doch nicht? Nun wurden die beiden Musiker miteinander gesichtet – inklusive dickem Klunker an Gwens Finger.

Auf neuen Aufnahmen ist das vermeintliche Ehepaar bei einem gemeinsamen Spaziergang zu sehen. Dabei führt die 51-Jährige einen verdächtigen Diamantring an ihrem Finger aus. Das Schmuckstück funkelt an der Hand der Künstlerin, direkt nachdem sie und Blake von der Ranch des Countrysängers zurückgekehrt sind. Hier soll der 44-Jährige eine Kapelle gebaut haben, um mit Gwen vor den Altar zu treten, wie eine Quelle US Weekly verriet. Das könnte womöglich sogar schon geschehen sein.

Dazu würde auch ein wenige Tage alter Instagram-Post der Blondine passen. Darauf hält die "Hollaback Girl"-Interpretin ein Geschenk in der Hand und schlürft ein Gläschen Wein. "Sie wird heiraten", schrieb die dreifache Mutter zu dem Schnappschuss. Gwens Follower gratulieren in der Kommentarspalte sogar schon überzeugt zur Hochzeit.

Instagram / gwenstefani Gwen Stefani und Blake Shelton

Instagram / gwenstefani Gwen Stefani im Juni 2021

Getty Images Blake Shelton und Gwen Stefani, Sänger

