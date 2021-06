Salma Hayek (54) spricht über ihr Gewicht! Die Schauspielerin ergatterte eine Rolle in dem neuen Streifen "House of Gucci". Für ihren Charakter musste die gebürtige Mexikanerin ein paar Kilo zunehmen. Zunächst sei sie begeistert von den News gewesen – doch nun klingt das Ganze schon etwas anders. Denn Salma falle es jetzt schwer, die Extrapfunde wieder loszuwerden – wie sie in einem Interview verriet.

"Bis jetzt habe ich ganz wenig abgenommen. Du kannst so schnell an Gewicht zulegen, aber dieses dann wieder zu verlieren dauert lange", gestand sie ehrlich im Gespräch mit der InStyle. Dabei sei Salma eigentlich nur wichtig, gesund zu sein. Doch als Person des öffentlichen Lebens erfahre man stets einen gewissen Druck von Außen, perfekt auszusehen. "Die Leute erwarten, dass man nicht altert", erklärte sie ihr Dilemma.

Wenn sie sich wegen ihres Aussehens unter Druck gesetzt fühlt, helfe ihr das Meditieren. "Du spürst deinen Körper mit einer gewissen Leichtigkeit, die total zufriedenstellend ist", schwärmte Salma von ihrem Hobby, welches sie seit über zwanzig Jahren regelmäßig betreibt.

