Lisa Del Piero (24) ist momentan nicht wirklich zufrieden mit ihrer Figur! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin hat sich in den vergangenen Jahren äußerlich stark verändert: Sie hat nach ihrer Teilnahme bei der Model-Show über 20 Kilogramm zugenommen, um sich gesünder zu fühlen – und ist seitdem total zufrieden mit ihren neuen Kurven! Doch nun gab die Fitness-Influencerin ehrlich zu: Sie hat in den vergangenen Wochen ein paar Kilogramm verloren.

Auf ihrem Instagram-Account stellte sich die 24-Jährige in einem Q&A den Fragen ihrer Community. Dabei wollte ein Follower wissen, wie es momentan um ihre Sport- und Ernährungsziele stehe. "Ich will unbedingt noch mehr aufbauen! Ich habe leider abgenommen in letzter Zeit, weil ich zu wenig gegessen habe", gestand sie. Lisa sei viel unterwegs und habe deshalb das Essen ein wenig vernachlässigt. Das wolle sie zukünftig aber wieder ändern: "Ich denke, ich fange bald an, vorzukochen."

Doch was ist eigentlich das Geheimnis hinter dem durchtrainierten Körper der Kölnerin? In der Fragerunde verriet sie, dass sie an zwei bis drei Tagen die Woche ihre Beine und ihren Po trainiere. An den restlichen Tagen widme sich Lisa ihrem Oberkörper und ihrem Bauch. Bald wolle sie sich aber auch wieder mehr um ihre Ausdauer kümmern.

