Daley Blind setzte der Vorfall seines ehemaligen Teamkollegen Christian Eriksen (29) mächtig zu. Am vergangenen Samstagabend war der dänische Nationalspieler während des Gruppenspiels gegen Finnland bei der Fußball-EM kollabiert und musste sogar reanimiert werden. Tragische Szenen, die auch Eriksens früherer Ajax-Mannschaftskollege Daley nicht so schnell vergessen wird. Der Kicker zog sogar in Erwägung, sich vom Auftaktspiel seiner niederländischen Mannschaft zurückzuziehen!

Wie Daley dem holländischen Sender NOS am vergangenen Sonntag mitteilte, habe es ihn viel Überwindung gekostet, nach Eriksens Kollaps wieder aufs Spielfeld zu treten: "Das gestern hatte einen großen Einfluss auf mich. Abgesehen davon, dass ich Christian als Freund gut kenne, ist die Situation für ihn schrecklich." Der Niederländer erlitt 2019 bei einem Champions-League-Spiel selbst ein ähnliches Schicksal: Nach einem Schwindelanfall wurde bei dem 31-Jährigen eine Herzmuskelentzündung diagnostiziert.

"Ich habe definitiv überlegt, nicht am Spiel teilzunehmen", erklärte Daley. Die Bilder hätten sich zu sehr in seinem Kopf eingebrannt und ihm unter anderem auch den Schlaf geraubt. Trotzdem stand Daley beim Auftaktspiel der holländischen Mannschaft auf dem Platz. "Ich hatte große Probleme damit, aber ich bin stolz, dass ich es geschafft habe", verriet der Kicker. Nach Abpfiff wurde er allerdings von seinen Gefühlen übermannt und ging mit Tränen in den Augen in die Kabine.

Instagram / blinddaley Daley Blind, Fußballer

Getty Images Daley Blind und Christian Eriksen mit ihren Teamkollegen, Mai 2012

Getty Images Daley Blind, Profikicker

