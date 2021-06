Fliegender Wechsel der Jennifers an Ben Afflecks (48) Seite. In letzter Zeit war der Schauspieler stets zusammen mit Jennifer Lopez (51) gesichtet worden. Nach der Trennung im Jahr 2004 scheinen der Darsteller und die Sängerin nun wieder zusammengefunden zu haben. Nur kurz nach dem damaligen Liebes-Aus war Ben allerdings mit seiner Kollegin Jennifer Garner (49) verheiratet. 13 Jahre Ehe und die drei gemeinsamen Kinder verbinden das Paar auch heute noch miteinander. Nun war das einstige Ehepaar wieder gemeinsam unterwegs, um seine Tochter zu feiern.

Auf neuen Aufnahmen ist die vereinte Familie vor dem Gebäude, in dem die Feier stattfand, zu sehen. Um dem Schulabschluss ihrer 12-jährigen Tochter Seraphina beizuwohnen, waren Jennifer und Ben Seite an Seite – und zwar in schicken Klamotten. Während der 48-Jährige in einem dunkelblauen Anzug aufschlug, trug die "30 über Nacht"-Darstellerin ein langes Kleid im Blumen-Print. Nach der Abschlussfeier ging der Familientag sogar noch weiter: Gemeinsam ging es dann noch zum Mittagessen in Brentwood.

Nur einen Tag zuvor war der dreifache Vater noch mit seiner neuen alten Flamme J.Lo abgelichtet worden. Bei einem gemeinsamen Abendessen in Malibu lieferten die beiden das erste Kuss-Foto seit ihrem Liebes-Comeback. Es scheint also wieder ernst zu werden. Zuvor war Ben sogar schon mit der Mutter der Musikerin abgelichtet worden.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Garner, 2008

BG004/Bauergriffin.com / MEGA Jennifer Garner und Ben Affleck mit ihren Kindern in LA

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez in Westwood, Kalifornien

