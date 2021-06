Es war ein Schockmoment für alle Fans von Christian Eriksen (29). Vergangenen Samstag ging der Mittelfeldspieler von Inter Mailand völlig unerwartet während eines EM-Vorrundenspiels zu Boden. Ärzte mussten den 29-Jährigen sogar reanimieren. Mittlerweile befindet sich der Kicker, dem es nun wieder besser geht, in einer Klinik in Kopenhagen und amüsiert die hiesige Belegschaft sicherlich mit seiner letzten Aktion: Christian bestellte sich eine Pizza ins Krankenhaus!

Bereits nach kurzer Zeit wurde Christian das Krankenhaus-Essen zu langweilig – das berichtet jetzt zumindest die Gazzetta dello Sport. Der Kicker soll deshalb den Koch der dänischen Nationalmanschaft, Per Thostesen, gebeten haben, ihm eine Pizza liefern zu lassen. Gesagt, getan – Per, der in Kopenhagen ein Restaurant betreibt, scheute offenbar weder Kosten noch Mühen, um dem verunfallten Fußballspieler seinen Wunsch zu erfüllen. Die italienische Speise erreichte das Krankenhauszimmer von Eriksen im 14. Stock unbeschadet und wird den Kicker dort sicher erfreut haben.

Christian scheint sich bereits erholt zu haben. Diesen Eindruck bekräftigt auch ein Bild, das er heute auf seinem Instagram-Profil geteilt hat. Hier gibt der Blondschopf seinen besorgten Fans erstmals persönlich Entwarnung, indem er freundlich in die Kamera lächelt und eine "Daumen nach oben"-Geste macht.

Getty Images Christian Eriksen, dänischer Fußballspieler

