Die TV-Karriere von Angelina (29) und Sebastian Pannek (34) liegt wohl erst mal auf Eis. Dass die Blondine bei Der Bachelor zu sehen war, ist bereits sieben Jahre her. Und auch, dass das Male-Model Rosen verteilt hat, liegt schon vier Jahre zurück. Da die Influencer seit 2019 gemeinsam durchs Leben gehen, fällt die Teilnahme an Kuppelshows ohnehin flach, doch auch auf gemeinsame Formate müssen die Fans des Paares wohl vorerst verzichten. Angelina und Sebastian werden in naher Zukunft nicht im Fernsehen auftreten.

Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde kam die 29-Jährige auf ihre künftige TV-Präsenz zu sprechen – diese ist derzeit nämlich nicht in Planung. "RTL hat, glaub ich, keine Lust mehr auf uns. Wer auch immer da oben sitzt und das entscheidet", antwortete die Mutter eines Sohnes. Womöglich werde sich die Zusammenarbeit mit dem Sender, der derzeit eine Neuausrichtung anstrebt, aber noch ergeben. "Vielleicht hat die neue Person Lust auf uns für das ein oder andere Format. Mal schauen", gab sich Angelina optimistisch.

Die Umbauten bei RTL machten sich zuletzt auch für Dieter Bohlen (67) und Daniel Hartwich (42) bemerkbar. Während das DSDS-Urgestein seinen Platz in der Jury räumen musste, wird der Moderator in Zukunft nicht mehr bei "Das Supertalent" zu sehen sein. Dafür wird Letzterer aber im Juli durch die "RTL Sommerspiele" führen dürfen.

Angelina Heger und Sebastian Pannek

Sebastian und Angelina Pannek

Daniel Hartwich

