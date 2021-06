Manuel Neuer (35) kann sich auf tatkräftige Unterstützung im Stadion verlassen! Aktuell ist Fußball-Europa im absoluten EM-Fieber. Nachdem Portugal heute bereits bei der Europameisterschaft gegen Ungarn spielte und mit einem 3:0 den Sieg holen konnte, heißt es jetzt für die deutschen Fußballfans Daumen drücken: Heute startete die deutsche Mannschaft gegen Frankreich in die Fußball-EM. Doch nicht nur die Fans jubeln den Spielern zu: Kapitän Manuel Neuer kriegt ganz besondere Unterstützung von der Tribüne aus!

Wie auf Bildern zu sehen ist, die der Bild vorliegen, fiebert Manuels Mutter Marita im roten Trikot mit der Nummer 1 mit ihrem Sohn auf der Tribüne mit. Neben ihr sitzt die 21-jährige Anika Bissel. Auch sie trägt ein rotes Trikot mit der Nummer 1 und verfolgt von ihrem Platz aus eifrig das Spiel.

Doch nicht nur Manuel bekommt ordentlich Support von den Rängen. Auch Cathy Hummels (33), die Ehefrau von Mats Hummels (32), feuert ihren Partner in München auf der Tribüne an. Bereits vor Tagen verkündete die Influencerin ihre große Vorfreude über den Stadionbesuch. "Die letzte Zeit war für uns alle herausfordernd. Umso mehr freue ich mich jetzt auf alles, was ich wieder erleben darf", erzählte Cathy in ihrer Instagram-Story.

Getty Images Manuel Neuer, März 2019

Getty Images Manuel Neuer

Instagram / cathyhummels Cathy und Mats Hummels

