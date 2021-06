Christian Eriksens (29) Daumen zeigen nach oben! Der Kicker der dänischen Fußballnationalmannschaft sorgte am Samstagabend für dramatische Szenen. Bei der EM-Partie seines Heimatlandes gegen Finnland war der Familienvater zusammengebrochen und musste reanimiert werden. Minutenlang kämpften die Rettungskräfte um das Leben des Profisportlers. Anschließend wurde er für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht, wo er sich aktuell langsam erholt. Von dort aus sendete Eriksen jetzt persönliche Grüße an seine Unterstützer – inklusive eines Fotos von ihm.

"Ein großes Dankeschön für eure süßen und erstaunlichen Grüße und Nachrichten aus der ganzen Welt. Es bedeutet mir und meiner Familie sehr viel", schrieb der 29-Jährige zu einem Bild von sich im Krankenbett auf Instagram. "Mir geht es gut – den Umständen entsprechend", versicherte der Däne seinen Fans. Er müsse allerdings noch einige Untersuchungen über sich ergehen lassen.

Nach dem Zusammenbruch ist klar, dass seine Teamkollegen ohne Eriksen um den Titel der Euromeisterschaft kämpfen müssen. In Gedanken ist der Inter-Mailand-Star aber natürlich bei Kapitän Simon Kjær und Co.:"Jetzt werde ich die Jungs der dänischen Mannschaft bei den nächsten Spielen anfeuern. Spielt für ganz Dänemark", forderte er die Nationalelf auf.

