Laut Till Adam wäre das abseits der Kameras wohl ganz anders gelaufen! Bei Ex on the Beach hat sich der Bademeister auf die Fahne geschrieben, seine einstige Verlobte Hanna zurückzugewinnen. Die Blondine scheint von einem Liebes-Comeback bisher allerdings nicht viel zu halten. Selbst bei einer Kuss-Offensive des Kielers hatte die Beauty ihn auflaufen lassen, woraufhin der Muskelmann in Tränen ausbrach. Im Promiflash-Interview sprach Till über die Abfuhr und die möglichen Gründe dafür.

Außerhalb der Show wäre er bei Hanna erst gar nicht abgeblitzt, glaubt der 32-Jährige zu wissen. "Hätten wir uns ohne TV-Kameras gesehen, wäre auch schon lange ein Kuss gefallen", versicherte er im Gespräch mit Promiflash. "Leider tut sie sich vor der Kamera schwer, weil sie weiß, ihre Familie schaut zu, und das finde ich nicht passend und schade. Wozu dann bei so einem Format mitmachen?", fragte sich der Muskelmann. Dass er sich nun schon zum wiederholten Male einen Korb einfing, hat ihn schwer getroffen. "Das ist natürlich echt Hardcore und tut weh. Gerade wenn die Abfuhr von dem Menschen kommt, den man liebt und mit dem man sich schon so oft geküsst hat", räumte Till offen ein.

Im Gegensatz zu ihrem Ex würde sich Hanna gerne in neue Liebesabenteuer stürzen. Zuletzt wurde sie sogar von Neuzugang Philip zum Rendezvous eingeladen – für Till kein Grund zur Sorge. "Dass Hanna mit Philipp auf ein Date ist, hat mich überhaupt nicht gestört, da er keine Konkurrenz für mich ist", gab sich der ehemalige Love Island-Kandidat selbstsicher.

Alle Infos zu "Ex on the Beach" auf TVNow.

TVNow Hanna und Till bei "Ex on the Beach"

TVNow/ Frank Fastner "Ex on the Beach"-Teilnehmer Till Adam

TVNow Hanna und Philip bei "Ex on the Beach"

