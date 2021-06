Mike Brown und Gina Alicias Erinnerung an Temptation Island geht unter die Haut! Mike unterzog sich mit seiner damaligen Partnerin Sabine Baidin bei "Temptation Island" dem absoluten Treuetest. Nach den Dreharbeiten trennte sich das Paar jedoch, da bei Mike Gefühle für Verführerin Gina aufkamen. Zwischen ihnen entwickelte sich dennoch keine Liebesbeziehung, aber die beiden haben eine Erinnerung an ihre gemeinsame Zeit, die es in sich hat: Mike und Gina haben sich ein Partnertattoo stechen lassen!

"Wir haben uns eine kleine Palme hinters Ohr stechen lassen, es kam einfach aus dem Affekt", plauderte Gina im Interview im Promiflash aus. Die beiden haben gemeinsam das Tattoostudio besucht, in dem Mike arbeitet und entschieden sich spontan dazu, sich etwas auf der Haut verewigen zu lassen. "Irgendwas, was uns verbindet – 'Temptation Island' natürlich", erklärte Mike die Bedeutung des Motivs der Palme.

Inzwischen ist jedoch Gina nicht besonders gut auf ihren einstigen "Temptation Island"-Flirt zu sprechen. Mike sprach nämlich kürzlich ohne Absprache im Netz über die privaten Probleme der Brünetten. Trotz der aktuellen Differenzen steht die Beauty nach wie vor zu dem Palmen-Tattoo. "Ich werde es auf jeden Fall behalten, weil es mich mit der kompletten "Temptation Island"-Zeit verbindet und nicht nur mit Mike", erklärte Gina Promiflash. Auch Mike bereut das Partnertattoo nicht. "Ich muss jetzt damit leben", stellte er klar.

Anzeige

Instagram / gina.aliciaa Gina Alicia, "Temptation Island"-Kandidatin 2021

Anzeige

TVNOW Sabine Baidin und Mike Brown beim "Temptation Island"-Wiedersehen

Anzeige

TVNOW Gina Alicia beim "Temptation Island"-Wiedersehen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de