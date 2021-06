Alles neu in der beliebten RTL-Datingshow Take Me Out! Von 2013 bis 2021 war der Comedian Ralf Schmitz (46) der Moderator der turbulenten Sendung, doch damit ist nun Schluss: Vor wenigen Wochen gab der Sender bekannt, dass Jan Köppen (38) ab der kommenden zehnten Staffel das Format übernehmen wird. Doch neben dem Moderatoren-Wechsel gibt es bei der Kuppelshow noch eine wichtige Änderung – sie bekommt nämlich eine neue Sendezeit.

"Ab dem 13. Juli gibt unser #kuppelköppi Vollgas in der Primetime! Mit vier zweistündigen Folgen erwartet euch extralanger Dating-Spaß bei RTL! Von 30 flirtwilligen Single-Ladys wird verkuppelt, wer nicht bei drei auf den Buzzer haut", verkündet der Sender via Instagram. Scheint, als soll Jan mit einer großen Show als neuer Kopf der Sendung eingeführt werden. "Take Me Out" wird fortan also immer samstags um 20:15 Uhr ausgestrahlt. Bisher lief die Sendung meistens erst nach 22:00 Uhr.

Vor Kurzem gab es das Format zudem auch erstmals mit schwulen Kandidaten. Die Doppelfolge kam bei den Zuschauern sehr gut an. Ob es damit bald weitergeht, wurde bisher allerdings noch nicht bekannt gegeben.

TVNOW / Frank Dicks Ralf Schmitz bei "Take Me Out"

Instagram / jankoeppen Moderator Jan Köppen

privat "Take Me Out"-Boys mit Begleitung

