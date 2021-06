Sarah Engels (28) verrät noch mehr Details zu ihrer zweiten Schwangerschaft! Die Sängerin hat gerade eine echte Glückssträhne! Nachdem sie vor wenigen Monaten ihr neues Album veröffentlichte, ergatterte sie auch noch eine Hauptrolle in einem Film. Außerdem heiratete sie kürzlich ihren Schatz Julian Engels (28) und verkündete nur eine Woche später, dass sie gemeinsam ein Kind erwarten. Nun sprach sie ausführlich über ihre erneute Schwangerschaft.

In einer Fragerunde auf Instagram berichtete Sarah unter anderem von den Veränderungen, die ihr Körper bisher durchlief. So erklärte sie, dass sie beispielsweise Brustschmerzen habe und deswegen auf einen perfekt passenden Sport-BH beim Joggen schwöre. Außerdem gab sie preis, dass ihr Bauch in dieser Schwangerschaft tatsächlich schneller wachse als damals bei Söhnchen Alessio (5). Auf die Frage, ob sie ihr Kind gerne stillen möchte, antwortete sie: "Es ist auf jeden Fall etwas, was ich mir wünschen würde. Ich hoffe, dass es funktioniert, weil es einfach etwas so Schönes ist."

Auf die Frage, wie es denn mit einer Erstausstattung aussehe, erklärte Sarah, bisher noch gar nichts gekauft zu haben. Mit der Hochzeit, der Filmrolle und ihrer anhaltenden Schwangerschaftsübelkeit hatte sie vermutlich erst mal genug zu tun. Weiterhin nannte sie noch ein paar Werte, die sie ihren Kindern vermitteln wolle: "Sie sollen mit Liebe und Respekt jedem Menschen gegenübertreten." Außerdem sei es Sarah wichtig, dass ihre Kinder stets spüren, dass sie geliebt werden.

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Engels, Sängerin

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Engels mit ihrem Sohn Alessio, Januar 2020

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Engels in ihrer zweiten Schwangerschaft

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de