Stacey Solomon (31) verkündete erst kürzlich, dass sie gemeinsam mit ihrem Partner Joe Swash weiteren Nachwuchs erwartet. Das Baby, das im Bauch der ehemaligen X Factor-Kandidatin heranwächst, wird die Rasselbande, die bereits drei Kids zählt, also bald um ein Mitglied reicher machen. Ihren bereits jetzt schon mehr als aufregenden Mama-Alltag hält Stacey auch weiterhin in den sozialen Medien fest. Wie sie jetzt erzählt, sorgte kürzlich ein unschöner Zwischenfall für Aufregung: Staceys Sohn Rex musste ins Krankenhaus!

Der zwei Jahre alte Blondschopf zog sich vergangenes Wochenende bei einem fiesen Sturz eine Wunde an seiner Lippe zu. Diese musste am Montag in einer Klinik mit mehreren Stichen genäht werden. Die baldige Vierfach-Mama nahm ihre Fans in ihrer Instagram-Story mit ins Krankenhaus, wo sich der kleine Mann mehr als tapfer schlug und offensichtlich schnell erholte.

Das lag bestimmt nicht zuletzt auch an der fürsorglichen Pflege seiner besorgten Mutter, die sicherstellte, dass es ihrem Schatz an nichts fehlt. Für den Aufenthalt in der Klinik packte die 31-Jährige nämlich Rex' Schmusedecke sowie sein Nachlicht ein und sorgte mit einem Film dafür, dass er sich im Krankenbett nicht langweilte.

Instagram / staceysolomon Reality-TV-Star Stacey Solomon und ihr Sohn Rex

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon, ehemalige X-Factor-Kandidatin

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon, Reality-TV-Star

