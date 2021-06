Lena Dunham (35) ist überglücklich mit ihrem neuen Partner! Nachdem sich die Once Upon A Time...In Hollywood-Darstellerin im Januar 2018 vom Musikproduzenten Jack Antonoff (37) getrennt hatte, schien sie kein Glück in der Liebe zu haben. Sie wurde zwar immer wieder mit mysteriösen Männern erwischt – doch die Turteleien schienen nach kurzer Zeit bereits wieder vorbei zu sein. Jetzt hat Lena aber einen neuen Freund, mit dem es offenbar ziemlich ernst ist: Im Netz schwärmte sie in den höchsten Tönen von ihrem Angebeteten!

Auf ihrem Twitter-Account drückte die Schriftstellerin nun ihre Gefühle aus: "Wenn ich mich krank fühle, macht mein Freund leckere Pasta und schaut so viel 'Bojack Horseman' mit mir, wie ich will", freute sich die 35-Jährige. Außerdem gehe ihr Liebster mit ihrem Hund spazieren und erfinde sogar Lieder über den Vierbeiner. Um wen es sich bei ihrem neuen Partner handelt, behielt Lena allerdings für sich.

Zu Beginn des Jahres 2020 hatte die Girls-Darstellerin jedoch schon fast die Hoffnung aufgegeben, dass sie eines Tages jemanden kennenlernt, mit dem sie ihre Zukunft verbringen will. "Im Januar habe ich nur darüber getwittert, dass Männer im Grunde genommen gebratene Bohnen in menschlicher Form sind. Was ich damit sagen will: Hört nicht auf, an Wunder zu glauben, Kids", erklärte sie positiv gestimmt.

Getty Images Lena Dunham bei der "Once Upon a Time... In Hollywood"-Premiere 2019 in London

Instagram / lenadunham Lena Dunham, Schauspielerin

Getty Images Lena Dunham im Oktover 2019 in Los Angeles

