Bushido (42) hat allen Grund zur Freude! Der Rapper, der bereits Vater von vier Kindern ist, hat sich in der Vergangenheit noch weiteren Familienzuwachs gewünscht. Nun hat es geklappt: Vor Kurzem verkündeten er und seine Ehefrau Anna-Maria (39), dass sie Drillinge erwarten. Wie es aussieht, hatte das Paar, das bereits 2013 Zwillinge bekam, zunächst wieder mit doppeltem Nachwuchs gerechnet. Dass gleich drei Kinder im Bauch seiner Liebsten heranwachsen, hat Bushido angeblich zuerst gewusst!

"Den Schwangerschaftstest machte ich am Morgen, bevor ich mit den Kindern nach Dubai flog", erzählt Anna-Maria jetzt gegenüber Bunte. In den Emiraten habe sie dann erfahren, dass es Zwillinge werden würden. Einige Wochen später sollte sich aber durch Zutun ihres Gatten herausstellen, das dieser Schein trügt. "Als mein Mann und ich dann das erste Mal gemeinsam beim Ultraschall waren, war er es, der das dritte Kind entdeckt hat – noch vor der Ärztin", erinnert sich die 39-Jährige an den emotionalen Moment zurück, in dem Bushido vor Freude sogar geschrien und geweint habe.

Bushido hat Bild bereits vor Kurzem das Geschlecht der Ungeborenen verraten. Gegenüber der Zeitung verkündete er stolz: "Es werden drei Mädchen" und freute sich über den erneuten Kindersegen, der schon bald dafür sorgen wird, dass sich der "Alles wird gut"-Interpret offiziell als siebenfacher Papa bezeichnen darf!

Bushido und Anna-Maria Ferchichi

Bushido

Bushido, Rapper

