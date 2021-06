Chrissy Teigens (35) Nachwuchs wird immer selbstständiger! Gemeinsam mit dem Sänger John Legend (42) hat das Model zwei Kinder: Luna (5) und Miles (3). Die mittlerweile fünf Jahre alte Tochter der beiden durfte nun einen ersten Meilenstein in ihrem jungen Leben feiern: Sie hat die Vorschule erfolgreich beendet! An diesem besonderen Tag hat ihre stolze Mama anscheinend beschlossen, sich ein Souvenir für die Ewigkeit zuzulegen. Chrissy ließ sich ein Bild tätowieren, das ihre Tochter gemalt hat!

"Luna hat heute diesen Schmetterling auf mich gezeichnet und ich ließ ihn verewigen", schrieb die Kochbuchautorin kürzlich zu einem Bild, auf dem das Kunstwerk auf ihrer Haut zu sehen ist. Die Abschlusszeremonie der Vorschule, von der Chrissy in diesem Instagram-Beitrag erzählt, habe die 35-Jährige sentimental gemacht. "Ich schluchzte von Anfang bis Ende", berichtete sie und fuhr gerührt fort: "[Die Kids] sind so jung. Ihre Augen werden noch so viel sehen." An diesen emotionalen Tag wird ihr neues Tattoo sie mit Sicherheit noch ihr ganzes Leben lang erinnern!

Mit ihrem kreativen Souvenir ist Chrissy keineswegs allein. Auch David Beckham (46) ließ sich nämlich einst eine Zeichnung seiner damals vierjährigen Tochter Harper (9) stechen. Via Instagram hatte der Profikicker vor einigen Jahren ein Foto veröffentlicht, auf dem er stolz Harpers Werk präsentiert. Ein Strichmännchen, das sie entworfen hatte, ziert seine Handfläche.

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigens neues Tattoo

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen mit ihrer Tochter Luna

Getty Images Chrissy Teigen, Ehefrau von John Legend

