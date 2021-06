Bei Unter uns wird es düster! In den vergangenen Wochen hat sich bereits angedeutet, dass Jakobs (Alexander Milo, 41) neuer Job als Privatdetektiv nicht ganz ungefährlich ist. Immer wieder bekommt es der Ermittler mit zwielichtigen Gestalten zu tun. Jetzt scheint es Probleme mit einer kriminellen Bande zu geben – und deren Anführerin wird von keiner Geringeren als Ex-Nu Pagadi-Sängerin Kristina Dörfer (36) gespielt.

Die Musikerin verkörpert Yvette von Crohn, die knallharte Chefin eines Hehlerrings. Bei einem Undercover-Einsatz gerät Jakob in Gefahr, denn die brünette Schönheit ist eiskalt und absolut skrupellos. An der Rolle des Bösewichts könnte Kristina durchaus Gefallen finden, wie sie gegenüber PicturePuzzleMedien verriet. "Zum Glück gibt es zwischen ihr und mir keinerlei Gemeinsamkeiten. Allerdings hat es wirklich Spaß gemacht, in die Rolle der 'Bösen' zu schlüpfen." Auch beim Dreh mit den Kollegen habe sie sich total wohlgefühlt: "Ich hatte echt sehr viel Spaß am Set: vom ersten 'Hallo' bis zum letzten 'Tschüss' [...]."

Die 36-Jährige ist aber nicht die Einzige, die derzeit als Gast bei "Unter uns" auftritt. Auch Stadionsprecher Torsten Knippertz (50) taucht immer mal wieder in der Rolle des Bewährungshelfers Marius Popovic auf. "Das macht total Bock. Das ist ja gerade das Schöne am Schauspiel, dass man da auch mal Seiten ausleben kann, die im täglichen, realen Leben nicht so stark oder gar nicht zum Tragen kommen", schwärmte er von dem Job.

Anzeige

TVNow/ Stefan Behrens Jakob (Alexander Milo), Yvette (Kristina Dörfer) und Benedikt (Jens Hajek) bei "Unter uns"

Anzeige

TVNow/ Stefan Behrens Kristina Dörfer (Yvette von Crohn) und Alexander Milo (Jakob) bei "Unter uns"

Anzeige

TVNow/ Stefan Behrens Torsten Knippertz, Isabelle Geiss und Yannik Meyer bei "Unter uns"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de