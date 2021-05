Vom Stadionsprecher zum Bewährungshelfer! Nach einigen emotionalen Ausstiegen in den vergangenen Monaten wurden bei Unter uns zuletzt ein paar neue Gesichter begrüßt. Die Familie Weigel bekam Zuwachs in Gestalt von Chris, Corinna und ihren Kindern. Neben den neuen Darstellern Jan Ammann (45), Nina Weisz, Carina Koller und Jashan Gupta gibt es bald wieder "einen Neuen" am Serienset. Borussia-Mönchengladbach-Star Torsten Knippertz (50) übernimmt eine Rolle.

Der beliebte Stadionsprecher im Borussia-Park steigt als Bewährungshelfer von Nika (Isabelle Geiss) in die Daily ein. Ab dem 20. Mai wird Torsten als Marius Popovic auf den Bildschirmen zu sehen sein. Für den 50-Jährigen eine ganz besondere Erfahrung, wie er gegenüber PicturePuzzleMedien verrät: "Das macht total Bock. Das ist ja gerade das Schöne am Schauspiel, dass man da auch mal Seiten ausleben kann, die im täglichen, realen Leben nicht so stark oder gar nicht zum Tragen kommen." Dass er als Bewährungshelfer hart durchgreifen muss, fällt ihm offenbar nicht schwer. Seine Tochter sei der Meinung, dass er dafür nicht einmal schauspielern müsse, witzelt Torsten.

Ob er sich allerdings privat mit seiner TV-Figur treffen würde, weiß der Schauspieler und Moderator nicht so genau. Auch wenn ab und zu nette Züge zum Vorschein kämen, sei Marius eher ein strenger und penibler Typ. "Vielleicht so 'ne Mischung aus Sonja Zietlow und Joachim Llambi. Nee, das stimmt gar nicht. Mit denen würd' ich ein Bier trinken gehen, mit mir selbst als Marius Popovic eher nicht", zieht er lachend ein Fazit.

TVNow/ Stefan Behrens Torsten Knippertz, Isabelle Geiss und Yannik Meyer bei "Unter uns"

Instagram / knippi77 Stadionsprecher Torsten Knippertz

Instagram / knippi77 Schauspieler Torsten Knippertz

