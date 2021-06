Jennifer Lopez' (51) letzte Beziehung sollte nicht für die Ewigkeit sein. Nachdem die Sängerin und ihr einstiger Verlobter Alex Rodriguez (45) im April ihre Trennung bekannt gaben, wurde die 51-Jährige immer wieder mit ihrem Verflossenen, dem Schauspieler Ben Affleck (48), gesichtet. Es rankten sich daraufhin hartnäckige Gerüchte um das einstige Paar, dem ein Liebescomeback nachgesagt wurde. Offenbar haben sich die aufmerksamen Fans und Beobachter nicht geirrt: Ben und Jen wurden jetzt dabei abgelichtet, wie sie romantische Küsse austauschen!

Die Fans dürften angesichts dieser Paparazzi-Bilder ausrasten! Wie Page Six berichtet, erwischten Fotografen Jen und Ben auf der Geburtstagsfeier von Jennifers Schwester Lynda. Allem Anschein nach hatten die Turteltauben hier trotz festlich gedecktem Esstisch und feierlichem Programm nur Augen füreinander. Die beiden schienen beinahe alles um sich herum zu vergessen, schauten sich tief in die Augen und kamen aus dem Knutschen kaum noch heraus. Die heißen Küsse, die vergangenen Sonntag in einem Restaurant in Malibu ausgetauscht wurden, dürften wohl als eindeutiger Beweis für Bennifer 2.0 durchgehen!

Wie ein Insider gegenüber US Weekly verriet, soll Ben erfreulicherweise völlig unbelastet in sein neues Liebesglück starten. "J.Lo hat sogar schon den Segen von Jennifer Garner", hieß es seitens des Informanten, der wissen will, dass die Mutter von Bens Kindern nichts gegen eine Liebesreunion von ihm und ihrer Namensvetterin hat.

Ben Affleck und Jennifer Lopez im Juni 2021 in Malibu

Jennifer Lopez, Sängerin

Ben Affleck, Schauspieler

