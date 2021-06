Seine Liebe zu Sabine Baidin ließ sich Mike Brown sogar auf der Haut verewigen – den Treuetest bei Temptation Island hat sie allerdings nicht überstanden. Stattdessen hat sich der 28-Jährige auf der Insel in Verführerin Gina verliebt. Auch mit ihr eilte der Piercer nach den Dreharbeiten zum Tätowierer und ließ sich, genau wie die Beauty, eine kleine Palme hinters Ohr stechen. Inzwischen ist keine der Frauen mehr an Mikes Seite. Im Promiflash-Interview verriet er, was nun aus den Tattoos werden soll.

Am Ringfinger ließ sich der Reality-TV-Teilnehmer den Buchstaben K für King und ein Herz stechen, während Sabines Hand ein Q für Queen und ebenfalls ein Herz ziert. Auch nach der Trennung soll die Körperkunst bestehen bleiben. "Ich habe mal überlegt, das zu lasern, aber dann dachte ich mir: 'Ach komm, scheiß drauf'", erzählte Mike im Gespräch mit Promiflash. Dasselbe gilt auch für das Motiv, das er mit Gina verewigen ließ. "Tattoos sticht man sich und die lässt man auch. Ich würde das nicht covern oder so, das ist auch kein Gedanke, den ich jetzt habe. Ich muss jetzt damit leben", erklärte der Blondschopf lachend.

Ganz ähnlich steht auch Gina zu ihrer Entscheidung. Selbst wenn zwischen ihr und Mike nach dem Flirt auf der Insel der Verführung kein Paar wurde, bereut die Brünette ihr Palmen-Tattoo nicht. "Ich werde es auf jeden Fall behalten, weil es mich mit der kompletten 'Temptation Island'-Zeit verbindet und nicht nur mit Mike", versicherte sie Promiflash.

Alle Infos zu "Temptation Island – Versuchung im Paradies" bei TVNOW.

TVNOW Mike Brown und Gina Alicia bei "Temptation Island"

TVNOW / Frank Fastner Mike und Sabine, "Temptation Island"-Paar 2021

Instagram / gina.aliciaa Gina Alicia, "Temptation Island"-Kandidatin 2021

