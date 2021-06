Gute Nachrichten für alle Fans der US-Serie Gossip Girl! Das lang angekündigte Reboot der Serie geht im Juli in den USA an den Start. Auf YouTube wurde nun ein Trailer veröffentlicht, der den Zuschauern einen kleinen Vorgeschmack geben soll. Drama scheint vorprogrammiert: Im Zentrum der Handlung steht wieder eine elitäre Clique von Schülern, die von der viralen Tratschtante Gossip Girl auf Trab gehalten wird. Promiflash verrät euch die wichtigsten Infos und verrät, was anders ist als im Original.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de