Seine Teilnahme an der aktuellen EM endete abrupt mit einem Schockmoment! Eigentlich wollte der dänische Mittelfeldspieler Christian Eriksen (29) auf dem Fußballplatz sein Bestes geben. Stattdessen fiel er in der 43. Spielminute gegen das finnische Team plötzlich um und musste reanimiert werden. Erfreulicherweise gab der Kicker seinen Fans bereits ein Lebenszeichen aus der Klinik – es geht ihm wieder besser. Viele werden sich jedoch nun fragen, was die Ursache für Eriksens Zusammenbruch gewesen ist und welche Folgen das für ihn hat.

Bild hat einen Experten konsultiert und um seine Einschätzung gebeten. Der Hertha-Internist Dr. Klaus Neye gibt dabei folgende Überlegungen ab: "So wie die Szene im Fernsehen aussah, könnte er ein Kammerflimmern infolge einer akuten Herzrhythmusstörung bekommen haben." Läge Neye damit richtig, dann würden die Ärzte eventuell erneut ein Flimmern auslösen, um herauszufinden, welche Stellen am Herz in Mitleidenschaft gezogen wurden – und könnten diese dann entsprechend behandeln.

Am Dienstag hatte sich Eriksen mit einem Schnappschuss via Instagram bei seinen Fans gemeldet und dazu notiert: "Mir geht es den Umständen entsprechend gut." Er werde sich laut eigener Aussage noch einigen Tests unterziehen müssen, fühle sich jedoch schon besser. Ob er die Ursache für seinen Zusammenbruch nach den Untersuchungen öffentlich machen wird, bleibt abzuwarten.

Anzeige

Getty Images Christian Eriksen, dänischer Fußballspieler

Anzeige

Getty Images Christian Eriksen, Profi-Fußballer

Anzeige

Getty Images Christian Eriksen, Fußballer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de