Kim Kardashian (40) ist total glücklich mit ihren Kindern! Seitdem im Februar bekannt geworden war, dass die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit und der Rapper Kanye West (44) zukünftig getrennte Wege gehen, beweist die Vierfach-Mama immer wieder im Netz, dass ihre Kids ihr ganzer Stolz sind. Kürzlich feierte ihre älteste Tochter North West (8) bereits ihren achten Geburtstag. Zu diesem Anlass widmete Kim ihr ein paar zuckersüße Zeilen im Netz!

Auf ihrem Instagram-Account postete die 40-Jährige eine ganze Reihe von Behind-the-Scenes-Fotos mit der Achtjährigen, die bei einem Shooting entstanden sind. Die Schnappschüsse habe sie gewählt, weil sie dadurch an die besondere Bindung erinnert werde, die North und sie haben. Unter dem Post drückte Kim ihre Gefühle aus: "Du bist die lustigste, stilvollste, kreativste Person, die genau weiß, was sie im Leben will. Ich habe noch nie jemanden wie dich getroffen", schwärmte das Model.

Außerdem verriet die US-Amerikanerin, dass sie schon seit Längerem an einem ganz besonderes Geschenk für ihr Töchterchen arbeite. "North, eines Tages wirst du diese Botschaften alle ausgedruckt in den Büchern sehen, die ich für dich mache. Und ich hoffe sehr, dass du die Liebe spürst, denn du bringst so viel Liebe und Freude in unser Leben", notierte sie.

Kim Kardashian mit ihrer Tochter North West

Kim Kardashian mit ihrer Tochter North West

Kim Kardashian mit ihrer Tochter North West

