Emma Stone (32) zeigt ihren After-Baby-Body! Vor rund drei Monaten durften die Schauspielerin und ihr Mann Dave McCary (35) ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt begrüßen – eine kleine Tochter. Während die erstmaligen Eltern über ihr Babyglück anfangs noch schwiegen, schwärmte die frischgebackene Mutter vor wenigen Wochen dann doch in den höchsten Tönen von ihrem Mädchen. Jetzt wurde Emma in der Öffentlichkeit gesichtet – und das total schlank!

Paparazzi entdeckten Emma am vergangenen Dienstag auf ihrem Weg ins Fitnessstudio. In einer schwarzen Leggings und einem lässigen Shirt gekleidet, spazierte die Oscarpreisträgerin mit einer Flasche Wasser in der Hand zum Training. Dabei machte die 32-Jährige eine äußerst gute Figur: An der Stelle, wo vor wenigen Monaten noch ein pralles Babybäuchlein zu sehen war, ist inzwischen nur noch eine leichte Wölbung zu erkennen. Sieht ganz so aus, als würde Emma ordentlich Gas geben, um ihren Körper auf den anstehenden Sommer vorzubereiten.

Doch neben dem Sport scheint die TV-Bekanntheit auch in ihrer neuen Rolle als Mutter voll aufzugehen. "Es ist sehr, sehr aufregend", plauderte Emma zu Gast in Mark Heyes Show Lorraine on Wednesday aus. Trotz der aktuellen Gesundheitslage könne sie offenbar kaum zufriedener sein, wie alles bisher gelaufen ist.

Anzeige

Getty Images Emma Stone, Filmstar

Anzeige

Getty Images Emma Stone, TV-Bekanntheit

Anzeige

Getty Images Emma Stone im Februar 2017

Anzeige

Würdet ihr gerne weitere Einblicke in Emmas neuen Alltag als Mutter bekommen? Oh ja, das wäre toll! Nee, das sollte sie privat halten. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de