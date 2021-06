Nina Noel (32) ist wieder online am Start! Vor rund anderthalb Wochen hatte sich die einstige Köln 50667-Darstellerin aus den sozialen Medien zurückgezogen – und das, nachdem sie ihren Fans zuvor intensive Einblicke in die Geburtsvorbereitungen gewährt hatte: Die Influencerin und ihr Partner haben am 6. Juni ihr zweites Kind – einen kleinen Sohn – auf der Welt begrüßt. Offenbar hat die zweifache Mutter ihre Follower in der Zwischenzeit aber vermisst: Nina meldete sich jetzt nämlich nach ihrer Babypause auf Social Media zurück!

"Oh Gott, es ist so komisch, wieder in die Kamera zu sprechen", meldete sich Nina nach der rund zweiwöchigen Auszeit in ihrer Instagram-Story zu Wort. Zwar habe sie gar nicht geplant, den sozialen Medien so lange fern zu bleiben, doch das habe sich letztendlich einfach so ergeben. "Wir waren hier in unserer Baby-Bubble und ganz viel zu Hause, haben gekuschelt, uns kennengelernt und uns ein bisschen eingegroovt", ließ die frischgebackene Mutter die vergangenen Tage Revue passieren.

Fortan dürfen sich Ninas Fans aber offenbar wieder über regelmäßige Einblicke in ihr Leben freuen – die ehemalige Krass Schule – Die jungen Lehrer-Darstellerin kündigte nämlich an: "Ich will euch ab jetzt wieder so ein bisschen mit in den Alltag nehmen. Jetzt geht es auch langsam wieder los." Inzwischen sei die junge Familie beispielsweise schon wieder spazieren gewesen. "Langsam passiert wieder was", freute sich die 32-Jährige.

Instagram / ninanoel Nina Noel mit ihrem Partner und ihrem Baby

Instagram / ninanoel Nina Noel mit ihrem Sohn, Juni 2021

Instagram / ninanoel "Köln 50667"-Star Nina Noel

