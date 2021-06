Wie steht es nach M.O.M um das Liebesleben der Ex-Kandidatin Yassmine? Nachdem sich die Brünette noch zuvor bei einem Safe-Battle vor einem Rauswurf aus der Joyn-Kuppelshow hatte retten können, nahm das Dating-Abenteuer in der sechsten Folge dann ein verfrühtes Ende für sie. Sie und Mitstreiterin Nina mussten ihre Koffer packen und den Singlemännern Dan Agboli und Dustin Lebewohl sagen. Zwar fand Yassmine bei "M.O.M" nicht ihr großes Liebesglück – dafür aber nach der Show!

Amor schoss seinen Pfeil für Yassmine offenbar kurz nach ihrem "M.O.M"-Exit ab. In einem Gespräch mit Promiflash verrät sie jetzt voller Freude: "Das war die Überraschung vom Universum! Also ja, ich bin vergeben!" Die neue Beziehung lässt den Lockenkopf ohne Frust auf seinen Rauswurf zurückblicken: Von Dan nach Hause geschickt zu werden, sei für sie nämlich "das Beste" gewesen, was ihr hätte passieren können.

Yassmine habe mit der Entscheidung des "M.O.M"-Seniors sogar schon gerechnet: "Deshalb hatte ich meinen Koffer schon gepackt. Ehrlich gesagt wollte ich auch gehen, da ich kein großes Interesse mehr wie am Anfang für Dan hatte", erklärt sie.

