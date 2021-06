Auch bei Claudia Obert (59) ist der Sommer vollends ausgebrochen! Wenn die Luxus-Lady mal nicht in ihrer Boutique steht, gönnt sie sich ab und zu eine Auszeit in dem ein oder anderen Urlaubsparadies. Aktuell genießt der TV-Star auf Ibiza das Leben in vollen Zügen – und mit einem Foto von ihrem Urlaub heizte sie ihren Fans jetzt besonders ein: Claudia postete ein Pic, auf dem sie sich oben ohne sonnte!

Auf Instagram teilte die einstige Promis unter Palmen-Teilnehmerin den heißen Schnappschuss. Auf einem Boot grinst die 59-Jährige in die Kamera – doch mit dem Schnappschuss richtet die Reality-TV-Berühmtheit den Fokus vor allem auf ihr braun gebranntes Dekolleté. Auf ihren Schultern zeichnet sich nämlich keinerlei Stoff ab. Ob die Geschäftsfrau tatsächlich völlig oben ohne die Sonne Ibizas genoss?

Doch auf Ibiza lässt es sich Claudia nicht nur auf dem Wasser gut gehen, sie traf an Land auch schon auf andere bekannte Gesichter. In einem Restaurant hatte sie eine zufällige Begegnung mit den TV-Stars Carmen (56) und Robert Geiss (57). "Robert trifft Obert. Carmen Geiss ist so sympathisch, ich liebe sie und ihre Kinder lieben mich", schwärmte Claudia von der Luxusfamilie auf Instagram.

Instagram / claudiaobert_luxusclever Claudia Obert auf Ibiza, Juni 2021

Instagram / claudiaobert_luxusclever Robert Geiss und Claudia Obert, Ibiza 2021

Instagram / carmengeiss_1965 Claudia Obert und Carmen Geiss auf Ibiza, Juni 2021

