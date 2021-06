Aus Mary-Kate (35) und Ashley Olsen (35) sind tüchtige Geschäftsfrauen geworden. Nachdem die Zwillinge als Kinder im Fernsehen weltweite Bekanntheit erlangten, haben sie sich als Erwachsene mit ihrem Modelabel "The Row" in der internationalen Modeszene einen Namen gemacht. Über ihr Privatleben geben die Schwestern, hinter denen auch heute noch die Paparazzi wie wild her sind, nur wenig preis. Nun verraten sie, warum das so ist!

ID führte jetzt ein seltenes Interview mit den beiden 35-Jährigen. In diesem äußerte Mary-Kate: "Wir sind diskrete Menschen, denn so wurden wir erzogen." Diese zurückgezogene Art spiegelt sich auch in ihrer hochpreisigen Modelinie wieder. Die Olsens lieben seit vielen Jahren nicht nur große Sonnenbrillen, sondern auch zurückgenommene, schlichte und klassische Styles.

Erklärt sich diese Vorliebe etwa durch einen Blick auf die Vergangenheit der Olsen-Twins? Bereits im jungen Alter wurden die beiden durch die Serie Full House zu Stars. Es könnte also durchaus sein, dass sie sich gerne abschotten, weil sie schon derart früh in der Öffentlichkeit standen und deshalb als Kinder zu wenig Privatsphäre bekamen.

Anzeige

Getty Images Mary-Kate Olsen und Ashley Olsen, Modeschöpferinnen

Anzeige

Getty Images Ashley Olsen und Mary-Kate Olsen, Schauspielerinnen

Anzeige

Getty Images Mary-Kate Olsen und Ashley Olsen, Designerinnen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de