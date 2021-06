Ist Elizabeth Olsen (32) heimlich vor den Altar getreten? Ähnlich wie ihre Schwestern Mary-Kate (35) und Ashley Olsen (35) hält die Schauspielerin ihr Liebesleben recht privat. Die Darstellerin flaniert mit ihrem Partner beispielsweise kaum über einen roten Teppich – bekannt ist aber immerhin, dass sie seit 2017 mit dem Musiker Robbie Arnett durchs Leben geht. Vor Kurzem bezeichnete sie den Künstler sogar als ihren Mann und heizte die Gerüchte um eine längst vollzogene Trauung an. Nun wurden Elizabeth und Robbie sogar mit äußerst verdächtigen Ringen gesichtet!

Bei einem gemeinsamen Spaziergang in New York wurden die beiden von Paparazzi abgelichtet. Auf den Aufnahmen ist das Paar Hand in Hand in gemütlichen Alltags-Looks zu sehen. Ins Auge sticht dabei allerdings ein schlichter, goldener Ring, der neuerdings sowohl Elizabeths als auch Robbies Hand ziert. Das Schmuckstück am linken Ringfinger sieht schon sehr nach einem Ehering aus.

Eine offizielle Bestätigung seitens des Paares wird vermutlich auf sich warten lassen. Die Zurückhaltung, was private Themen betrifft, wurde Elizabeth scheinbar von zu Hause mitgegeben. Ihre ältere Schwester Mary-Kate erklärte in einem ihrer wenigen Interviews kürzlich: "Wir sind diskrete Menschen, denn so wurden wir erzogen."

Robbie Arnett und Elizabeth Olsen

Elizabeth Olsen und ihr Freund bei einer Party

Mary-Kate, Elizabeth und Ashley Olsen bei den Cfda Fashion Awards in NYC im Juni 2016

