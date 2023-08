Mit deutlichem Vorsprung: Er gewinnt "Grill den Henssler"!

Bei Grill den Henssler war das Ergebnis heute eindeutig. Während Profikoch Steffen Henssler (50) in seiner beliebten Koch-Challenge eigentlich immer gegen Promis antritt, hatte er sich vergangene Woche mit seinem Dauerkontrahenten Tim Mälzer (52) messen müssen. Gegen seinen Kollegen hatte er sich allerdings geschlagen gegeben. Beim Sommer-Special stand Steffen nun aber wieder drei Promis gegenüber: Und der Sieg war am Ende sehr deutlich!

In der heutigen Sonderfolge von "Grill den Henssler" stand Steffen Streamer Knossi (37), Tokio Hotel-Schlagzeuger Gustav Schäfer (34) und Reality-Sternchen Evelyn Burdecki (34) gegenüber. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen wurde der Wettkampf in der Küche aber nicht gerade. Der 50-Jährige hatte fast immer die Nase vorn. Am Ende konnten die Promis den Küchenchef kaum noch einholen – der Abstand war zu groß. Bei einem finalen Punktestand von 105:91 ist das Ergebnis eindeutig: Der heutige "Grill den Henssler"-Sieg ging an Steffen!

Und dabei schlugen die drei Promis sich gar nicht so schlecht. Vor allem Gustav bewies, dass er ein echter Meister am Grill ist, denn passend zum Sommer-Special ging es an den Grill. Und auch in den Minispielen hatte Steffen nicht immer die Nase vorn. Evelyn war ihm dicht auf den Fersen. Nachdem einmal sogar der Videobeweis hinzugezogen werden musste, konnte sie beim letzten Spiel sogar gewinnen und sicherte ihrem Team ganze drei Zusatzpunkte sichern.

Anzeige

RTL / Frank Hempel Steffen Henssler, Koch

Anzeige

RTL Evelyn Burdecki im "Grill den Henssler"-Sommer-Special

Anzeige

RTL Gustav Schäfer und Evelyn Burdecki bei "Grill den Henssler"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de