Es sollte eigentlich ein entspannter Urlaub werden – doch es kam offenbar anders. Die ehemaligen Germany's Next Topmodel-Kandidatinnen Linda Braunberger (20) und Sarah Ahrend verstanden sich nach ihrer gemeinsamen Zeit in der Castingshow bestens. Sogar so gut, dass sie vor wenigen Tagen zusammen in den Urlaub nach Mallorca flogen. Doch der Haussegen scheint mittlerweile schiefzuhängen: Linda reiste vorzeitig zurück nach Deutschland, während Sarah den Urlaub nun alleine verbringt!

In ihren Instagram-Storys zeigten sich die Beautys zu Beginn ihrer Reise noch häufig gemeinsam. Mit ihnen unterwegs: Lindas Freund. Geplant war offenbar, dass dieser nach ein paar Tagen zurück nach Deutschland fliegt und die beiden Models noch einen Mädelsurlaub zusammen verbringen. Doch in ihrer Story zeigt Linda sich plötzlich beim Rückflug. "Ja, ich bin wieder zurück in Deutschland und nein, es geht euch nichts an und ich werde es auf Social Media nicht weiter thematisieren", richtet sich die Brünette nach einigen Fan-Nachfragen an ihre Follower. Die ehemalige GNTM-Kandidatin fügt allerdings hinzu: "Es gibt einen Menschen, der oberste Priorität hat. Für diesen Menschen würde ich alles tun und das habe ich getan." Ob sie damit ihren Freund meint und was genau vorgefallen ist, lässt Linda offen. Zu einem Bild mit ihrem Herzblatt schreibt sie allerdings: "Du bist mein Ein und Alles."

Auch Sarah äußert sich auf ihrem Account kurz: "Ja, ich bin alleine im Urlaub. Ja, es war als Mädelsurlaub geplant, aber nein, ich werde mich dazu nicht weiter äußern." Das Thema gehöre für sie nicht auf Social Media und sie wolle keinen Shitstorm für beteiligte Personen auslösen. "Mir geht es den Umständen entsprechend gut und ihr müsst euch keine Sorgen machen", fügt sie hinzu.

Instagram / lindaviolet Model Linda Braunberger

Instagram / sarah_ahr Ex-GNTM-Kandidatin Sarah

Instagram / lindaviolet Linda, GNTM-Kandidatin 2021

