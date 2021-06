Sophia Thomalla (31) zeigt sich wieder im Netz. Am vergangenen Donnerstag gaben die schöne Moderatorin und der Profifußballer Loris Karius (27) ihre Trennung bekannt. Das Paar habe sich auseinandergelebt, gab der Kicker als Grund für das Liebes-Aus an. Außerdem waren zuvor Fotos aufgetaucht, die zeigen, wie der Torwart am 8. Juni bereits mit einer anderen Frau turtelte. Zu dem Beziehungsende gab Sophia selbst bisher nur ein kurzes Statement ab. Doch jetzt meldete sie sich erstmals seit der Trennung wieder bei ihrer Community.

Auf Instagram postete die sportliche Schönheit zwei Fotos, auf denen sie auf der griechischen Insel Paros mit der Sonne um die Wette strahlt. Dort steht die TV-Bekanntheit aktuell für das Dating-Format "Are You The One – Reality Stars in Love" als Moderatorin vor der Kamera. "Noch zwei Matching-Nächte. Bald geht es zurück nach Berlin", schrieb Sophia zu ihrem Post.

Zu der Trennung von Loris verlor Sophia kein Wort. Gegenüber Bild hatte die 31-Jährige aber ein kurzes Statement abgegeben, mit dem sie verdeutlichte, dass sie und der Hottie von nun an getrennte Wege gehen: "Dazu gibt es nur eines zu sagen: Wir sind getrennte Leute! Er kann ab jetzt machen, was er möchte."

Anzeige

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla, TV-Moderatorin

Anzeige

Getty Images Loris Karius und Sophia Thomalla im Juli 2019

Anzeige

MEGA Loris Karius mit einer Unbekannten in Mexiko

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de