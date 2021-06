Auch der zweite Kuss der Princess Charming-Staffel ging an Elsa! Die attraktive Berlinerin und Irina Schlauch hatten in der aktuellen Folge des Datingformats erneut Zärtlichkeiten ausgetauscht – und zwar in der Villa der Ladys: Die beiden hatten im Schlafraum auf dem Bett Platz genommen und sich leidenschaftlich geküsst. Wie hat Elsa diesen romantischen Moment wahrgenommen? Promiflash hat bei der "Princess Charming"-Kandidatin nachgefragt...

"Der Moment mit Irina im Zimmer war so intensiv und schön", schwärmte Elsa gegenüber Promiflash und ließ den Moment in der "Princess Charming"-Villa noch einmal Revue passieren: "Ich habe die anderen im Haus nicht mehr wahrgenommen." Angst, dass eine der anderen Kandidatinnen reinplatzen und die Romantik crashen könnte, hatte sie währenddessen offenbar aber nicht – sie stellte nämlich klar: "Angst ist eine Illusion und der Vibe war echt."

Der erste Kuss zwischen Elsa und Irina ist da schon um einiges entspannter abgelaufen! Die Studentin und die Rechtsanwältin waren sich nämlich bei einem romantischen Einzeldate zum ersten Mal nähergekommen: Bei dem Rendezvous hatten es sich die beiden Frauen auf einem Sofa unter freiem Himmel gemütlich gemacht, sich immer wieder tiefe Blicke zugeworfen und sich letztendlich geküsst.

Anzeige

Instagram / elsalouise.w Die "Princess Charming"-Kandidatin Elsa im Juni 2021

Anzeige

Instagram / elsalouise.w Elsa im Juni 2021 in Berlin

Anzeige

TVNOW Irina Schlauch und Elsa bei "Princess Charming"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de