Zieht es Irina Shayk (35) jetzt wieder zu ihrem Ex Bradley Cooper (46)? Eigentlich scheint alles so, als habe die Laufstegschönheit nach dem Beziehungs-Aus mit dem Hollywood-Star einen neuen Partner gefunden: Sie soll Rapper Kanye West (44) daten – es jedoch langsam mit ihm angehen lassen wollen. Tatsächlich verbringen die beiden nicht jede Minute miteinander: Das Model wurde nun nämlich nicht mit dem "Stronger"-Interpreten, sondern mit ihrem Ex Bradley gesichtet!

Am Donnerstag erwischten Paparazzi die ehemaligen Turteltauben gemeinsam in New York. Sie spazierten gut gelaunt durch den Big Apple und präsentierten sich dabei im Casual-Look: Während Bradley ein blaues Hemd zu einer hellen Hose kombinierte, setzte Irina auf eine weite Bluse. Zu der trug sie eine weite Stoffhose und Flipflops. Dass Irina jetzt mit ihrem Verflossenen unterwegs war, dürfte aber nichts heißen – die beiden verstehen sich nämlich nach wie vor gut und kümmern sich gemeinsam um ihre Tochter Lea de Seine (4).

Wie ein Insider erst kürzlich gegenüber Us Weekly verriet, spreche das einstige Paar sogar häufig über private Dinge miteinander. Bradley würde sich deshalb auch über neues Liebesglück in Irinas Leben freuen: "Er will einfach, dass sie glücklich ist", erklärt die Quelle.

MediaPunch / ActionPress Irina Shayk und Bradley Cooper, 2021

MediaPunch / ActionPress Bradley Cooper, Schauspieler

MediaPunch / ActionPress Bradley Cooper und Irina Shayk

