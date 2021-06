Hat Kanye West (44) schon Interesse an einer neuen Beziehung? Nach seiner Trennung von Kim Kardashian (40) soll der Rapper nicht lange Trübsal geblasen haben: Seit mehreren Tagen halten sich die Gerüchte, der Musiker bandele mit dem Model Irina Shayk (35) an. Die Laufstegschönheit und Kanye sollen sogar schon zusammen Urlaub gemacht haben. Doch Kanye möchte die Sache mit Irina offenbar nicht überstürzen.

The Sun berichtete, dass sich der "Jesus is King"-Interpret kurz nach dem Liebes-Aus mit Kim nicht direkt in eine neue Partnerschaft stürzen wolle. Kanye will es angeblich langsam angehen lassen und die gemeinsame Zeit mit Irina einfach genießen. "Sie haben viel gemeinsam, beide kommen 'von der Straße' und haben die gleichen Interessen. Sein breites Lächeln ist zurück", betonte ein Insider.

Auch wenn es der 44-Jährige nicht eilig hat, eine neue Beziehung einzugehen, scheint er dennoch über seine Zukunft nachzudenken, wie die Quelle weiter verriet. Kanye würde sich beispielsweise keinen weiteren Nachwuchs wünschen und einfach schauen, wohin die Freundschaft mit dem Topmodel führe. Der Yeezy-Designer hat bereits vier Kinder mit seiner Ex Kim.

Getty Images Irina Shayk in Italien 2020

Getty Images Kanye West, Rapper

Getty Images Irina Shayk, Model

