Was für eine Wallemähne! Seit März sind Cheyenne Ochsenknecht (20) und ihr Freund Nino Eltern der kleinen Mavie. Während andere Frauen nach der Schwangerschaft über Haarausfall klagen, scheint das Model von dieser lästigen Nebenwirkung aufgrund der hormonellen Umstellung verschont worden zu sein. Cheyennes Haare wirken fülliger und gesünder denn je. Auf ihrem neuen Foto kommt ihre tolle Ausstrahlung super zur Geltung und ihre Follower sind völlig aus dem Häuschen!

"Neue Mama-Haare", betitelte die Tochter von Uwe (65) und Natascha Ochsenknecht (56) ihr neues Instagram-Bild. Kurz zuvor hatte Cheyenne im Friseurstuht gesessen, wo sie sich ihre Farbe auffrischen und sich Locken in die Haare zaubern ließ. Vollkommen ungeschminkt und präsentierte die 20-Jährige ihren Fans das Ergebnis. "Heißeste Mama", reagierte nur ein Follower begeistert auf den naturbelassenen Look.

Auch Cheyenne selbst ist mit dem Ergebnis mehr als zufrieden, wie ein Blick in ihre Story zeigt. Gleich in mehreren Clips lässt die gebürtige Münchnerin ihre Haare im Wind wehen und lächelt dabei selbstbewusst in die Kamera.

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht mit ihrer Tochter Mavie im April 2021

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht, Model

Getty Images Cheyenne Ochsenknecht im Januar 2020 in Berlin

