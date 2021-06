Jessica Paszka (31) liebt Johannes Hallers (33) Spontanität! Das Paar durfte kürzlich sein erstes Familienmitglied begrüßen: Jessica brachte die gemeinsame Tochter Hailey-Su auf die Welt. Obwohl sich die Welt der beiden Influencer um ihre Kleine dreht, genießen die beiden dennoch ab und an ihre romantische Zweisamkeit. Und jetzt hat Johannes seine Jessi ganz besonders überrascht: Er kaufte ihr ganz spontan ein Boot!

In ihrer Instagram-Story grinste Jessi über beide Ohren in die Kameralinse. Der Grund: Ihr Liebster machte ihr völlig unerwartet ein ganz besonderes Geschenk. "Mein Schatz hat einfach ganz spontan ein Boot gekauft, weil wir einen Liegeplatz gebraucht haben", freute sich die frischgebackene Mama. "Ich liebe ihn für solche Aktionen", gab die 31-Jährige vor ihren Fans an. Daraufhin stieg das Paar in das neu erworbene Gefährt und machte sich bereit für seine erste Probefahrt.

Dass Jessi mit Johannes tatsächlich den Mann ihres Lebens gefunden hat, macht sie immer wieder im Netz deutlich. Manchmal plaudert die einstige Bachelorette sogar ganz pikante Details aus dem Leben von ihr und ihrem Partner aus: Das Paar hat während Jessis Schwangerschaft nicht auf die schönste Nebensache der Welt verzichtet. Auf die Frage eines Fans "Ist Sex während der Schwangerschaft möglich?" antwortete die Beauty auf Instagram prompt "Ja".

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka, Juni 2021

Instagram / jessica_paszka_ Johannes Haller und Jessica Paszka im März 2021

Instagram / jessica_paszka_ Jessi Paszka, ehemalige Bachelorette

