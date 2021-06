Romantischer Diebstahl bei 5 Senses for Love-Pärchen Mehmet (29) und Sabrina (28). In einer emotionalen Trauung gaben sich die beiden im großen Finale der Datingshow das Jawort und gehen seitdem gemeinsam durchs Leben. An Mehmets Finger konnte man die Verbindung der beiden in den letzten Tagen aber nicht sehen: Er dachte, er hätte seinen Ehering verloren. Jetzt klärte seine Frau das Mysterium um das verschwundene Schmuckstück auf: Sie hat ihrem Mann den Ring geklaut.

Sabrina hat sich nämlich eine besonders süße Überraschung für ihren Schatz ausgedacht und dafür musste sie seinen Ring stibitzen. "Ich habe ihm den jetzt unauffällig abgenommen, weil ich nämlich eine Überraschung für ihn vorhabe. Ich stehe gerade hier vor dem Graveur und würde gerne unsere Initialen eingravieren lassen", verriet die ehemalige Temptation Island-Verführerin in ihrer Instagram-Story. Nach Fertigstellung der Gravur, versteckt Sabrina Mehmets Ring in einem Dessert und schmuggelt ihn so bei einem romantischen Abendessen zurück. Die Freude war groß und der Bartträger war wegen des Diebstahls auch nicht sauer.

Mehmet und Sabrina sind mittlerweile schon ein halbes Jahr verheiratet – so lange liegen die Dreharbeiten von "5 Senses for Love" schon zurück. Der Bartträger ist zu der Blondine aufs Land gezogen und dafür hat sie seinen Nachnamen angenommen. Kinder planen die beiden in naher Zukunft aber noch nicht, wie sie jüngst im Promiflash-Interview bekanntgaben.

Instagram / 5sensesformehmo Mehmet und Sabrina, "5 Senses for Love"-Paar

Instagram / sabrinamina_official Sabrina und Mehmet, "5 Senses for Love"-Paar

Instagram / 5sensesformehmo Sabrina und Mehmet, "5 Senses for Love"-Teilnehmer

Was sagt ihr zu dieser Aktion? Irgendwie crazy! Ich find's voll süß! Abstimmen Ergebnis anzeigen



