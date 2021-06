Scott Disick (38) scheint wohl immer noch nicht mit Kourtney Kardashian (42) abgeschlossen zu haben. Die beiden Realitystars führten rund neun Jahre lang eine On-Off-Beziehung, die sie auch sehr öffentlich in der Sendung Keeping up with the Kardashians zeigten. Obwohl die zwei schon seit 2015 endgültig getrennt sind, versuchte Scott in der finalen Staffel der Serie, wieder mit der Mutter seiner drei Kinder anzubandeln – allerdings ohne Erfolg. Nun sprachen sie noch einmal öffentlich über ihre Beziehung – und Scott äußerte sich zu Kourtneys Männern.

Kurz nach dem Finale von KUWTK wurde am Freitag Teil eins des Reunion-Interviews mit den Hauptstars der Sendung veröffentlicht. Darin deutete Moderator Andy Cohen (53) an, dass es Scott offenbar nicht gefallen würde, wenn seine Ex Kourtney andere Männer datet. Dieser verneinte das, woraufhin Kourtney ein Lachen unterdrücken musste. "Ich möchte diese nur umbringen", murmelte er anschließend in seinen Bart. Auch wenn das natürlich ein Witz sein sollte, steckte wohl tatsächlich etwas Eifersucht dahinter.

In einer Folge der finalen Staffel erzählte Scott Kourtney ehrlich, dass er es nicht leiden könne, sie mit einem anderen Mann zu sehen. Der 38-Jährige selbst ging seiner Verflossenen während der Beziehung allerdings mehrfach fremd und führte nach der endgültigen Trennung ebenfalls Beziehungen mit verschiedenen jungen Frauen. Wie er nun zu Kourts aktuellem Partner Travis Barker (45) steht, wird vermutlich in Teil zwei der Reunion noch thematisiert.

Anzeige

Getty Images Scott Disick und Kourtney Kardashian, 2012

Anzeige

Getty Images Scott Disick und Kourtney Kardashian in Los Angeles, 2015

Anzeige

Instagram / travisbarker Travis Barker und Kourtney Kardashian

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de